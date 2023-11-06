國民黨總統參選人侯友宜萬人造勢大會4日在台北市政府前廣場舉行，大批民眾參與並手舉旗幟和標語表達支持。（資料照，姚志平攝）

【LIVE直播】侯友宜台北市競選總部成立 市府前誓師大會現場直擊

2024年總統及立委選舉逼近，國民黨總統參選人侯友宜4日在台北市政府前廣場舉辦大造勢，台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九等人都現身站台。當天活動主持人、台北市議員李柏毅昨(5日)在節目中透露，韓國瑜市長真的很厲害，一上台之後，就發現民眾開始往中間跑，且還有一個有趣的是，韓稱讚蔣的執政團隊「一手硬，一手軟」，連副市長各方面政策都講一次，這是細膩跟用心的作法。

李柏毅在《TVBS戰情室》中指出，活動當天，侯市長表定講10分鐘後來變成將近20分鐘，中間沒有任何中斷，真得講得不錯，最感動的是，造勢到最後，如果造勢現場是動員而來的，那麼會發生台上還在講，台下就會走人的狀況，結果完全沒有，且人是一直有圍過來的，不只是侯表現好，藍營大咖演講支持都很有力。

李柏毅表示，韓國瑜真的很厲害，一上台之後，就發現民眾開始往中間跑，很多人開始靠近來想要聽韓說什麼、開始拍照，甚至國旗都出現，這代表著，不管你喜不喜歡韓，但韓的魅力真的很強，「尤其當他講話，連我心中都會泛起想法，不曉得韓會不會講出什麼金句，很期待」。

韓國瑜在造勢中也肯定蔣萬安的執政團隊，「一手硬，一手軟」，因為副市長李四川鐵鎚很硬，會為百姓打拚，而副市長林奕華，負責教育、人文藝術，讓北市府團隊蒸蒸日上。李柏毅對此分析，這可以看出韓不僅有吸引力還非常細心，知道主場是台北市，不只稱讚蔣萬安，連副市長各方面政策都講一次，這是細膩跟用心的作法，且也很挺侯友宜，北中南大型造勢全都到，且接下來也說每一場都在，全心全意幫助，對於泛藍團結非常重要。