【全程字幕】岸上爭當船長？賴清德、陳時中稱藍白合不符民意 侯友宜點1事反嗆：執政7年開到快沈船 @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德昨說台灣這條船已經航行在正確路上，藍白還在岸上吵著誰要當船長。對此，侯友宜今天接受媒體聯訪時反嗆賴清德，民進黨開台灣這條船7年多，把台灣變成兵凶戰危，賴清德堅持往台獨方向走，騙人民生命，讓這條船沉下去，會把人民的生命在大海中給淹溺了。

侯友宜說，在民進黨掌舵下，全世界都認為台灣是世界最危險地方，賴清德又是務實台獨工作者，美國已經再三強調不支持台獨，希望兩岸對話，他還是堅持往台獨方向走，欺騙人民生命，讓台灣這條船沉下去，會把人民生命在大海淹溺了，「你是這樣開船的嗎？你不開船、不會開船，就換侯友宜來開船，保證一定穩定兩岸和平，台海安定，台灣安全，世界安心，這才是掌舵者應該做的事。」

侯友宜今天也批評民進黨上任後創造出來的「國家隊」，侯友宜說，真正的國家隊，應該像是體育選手為國爭光，才是真正的國家隊，但是民進黨的國家隊，無論是疫苗國家隊、綠電國家隊、打詐國家隊，不是越打越多詐騙，就是綠電弊案叢生，疫苗採購也講不清楚，弊案都沒去查。

侯友宜說，民進黨政府的國家隊，真的要好好面對人民，一件一件講清楚，國家隊變成是負面名詞，民進黨不查清楚，「我當總統，我就一件一件查清楚，讓國家隊為國爭光，而不是弊案叢生，還給人民公平正義。」

至於前衛福部長陳時中在造勢場合批評藍白若當選，「就是九二共識，就是要賣台」，侯友宜對此回應，「不要再抹紅了」，他這輩子為中華民國，為台灣人民，一定是用生命顧台灣，用這精神讓台灣平安，「這是我一輩子都不會改變的。」