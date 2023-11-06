已歸化我國國籍的烏克蘭裔女星瑞莎，今（6）日傳出可能會被列入民進黨不分區名單，引發外界熱議，不過隨後被指出，她不具有參選資格。對此，時常評論時事的藥師林士峰開酸，民進黨「透過討論，就想收割瑞莎的好形象」。

根據《鏡週刊》今報導，民進黨不分區立委的討論名單中有瑞莎，因她同時具藝人與新住民的身分，且成立體操協會，帶領台灣小朋友出國比賽爭光，貢獻良多。但隨後，媒體人黃揚明就指出，瑞莎在2013年取得中華民國永久居留證，2016年底取得國籍，2019年放棄烏克蘭籍取得身分證，然而，依《國籍法》規定，新住民歸化我國籍後，滿10年才有參選立委資格，所以瑞莎無參選2024大選的資格，「這題不用再討論了」。

林士峰今在臉書發文表示，要說選舉時的花招，民進黨稱第2，應該沒人敢稱第1，他開酸，瑞莎根本沒有參選明年立委的資格，民進黨「透過討論就想收割瑞莎的好形象啊」。許多網友也在林士峰的貼文留言表示，「修法啦，沒有民進黨過不了的法案」、「她之前不是被綠擺一道跟網軍側翼出征嗎」、「綠營沒人選嗎？瑞莎回自己祖國選好了」、「媒體炒作一流，難怪能完全執政」、「只要民進黨想要，沒什麼不可能的」。