國民黨總統參選人侯友宜今（6）日與立委參選人蔡明堂、洪孟楷前往貝思沛拉棒球學校，提出以「爭亞運、興產業、好運點」為主軸發布體育政策五大主張。侯友宜稱當選將爭取2038亞運在台灣，打造國家運動科學中心2.0，還會要求在全國增設國民運動中心，每人每周免費運動1次，同時發行「運動好點」，透過APP操作，提倡全面運動、提升規律運動人口。

侯友宜呼籲中央地方聯手，全力爭取「2038亞運在台灣」，當選總統後，將立刻與各縣市首長，就縣市選手擅長的運動項目，如輕艇、拳擊、柔道、體操、田徑、自由車等，興建或整修相關的賽事場館與設施， 做好2038亞運在台灣的爭取準備。

侯友宜指出，新北已經有16所國民運動中心，數量全國第一，但目前有些縣市缺乏國民運動中心，未來他會以新北經驗，主張各縣市合理增設國民運動中心，除符合設置於人口數達15萬以上行政區的標準外，推動全國普及到至少各縣市中每30萬人有一所為目標，例如台南、高雄至少還可增5間、彰化可增設2間。

侯友宜表示，根據國民運動法，公有運動設施應在每年「國民體育日」免費開放使用，他主張加碼「全國國民運動中心每人每週間免費運動一次」，培養民眾運動習慣，促進規律運動，減少健保支出

「發行運動好點 」侯友宜也說，為提倡全面運動、提升規律運動人口，他主張由政府開發及發行「運動好點」，以建置系統平台及使用APP操作，未來整合全國所有國民運動中心，研議擴大使用場域，讓民眾實際運動累積點數，達到「有運動，就有點，更有力」。

侯友宜強調，將結合賽事經濟與運動產業的發展，打造「國家運動科學中心2.0」，比照工研院概念，讓「國家運動科學中心」，成為台灣運動產業升級、創新、全球化的重要推手以及合作夥伴，並結合AI與智慧科技，協助運動業者跨界結盟、開拓多元通路、開發沈浸式及智能場館體驗、擴大運動產業規模，建構運動科技產業生態系。