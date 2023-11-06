台南市議會國民黨團6日舉行記者會檢舉民進黨立委林宜瑾競選團隊，日前在永康區分送白米、蔬菜給選民涉嫌賄選。（洪榮志攝）

民進黨市議員朱正軒解釋說，該活動是里辦公處行之有年的慈善活動。（洪榮志攝）

台南市議會國民黨團6日舉行記者會檢舉民進黨立委林宜瑾競選團隊，日前在永康區分送白米、蔬菜給選民涉嫌賄選時，林宜瑾團隊市議員朱正軒得知到場蒐證，雙方火爆推擠。事後，藍營除讉責暴力並要求檢調偵辦賄選案，事後黨團書記長蔡育輝更檢具傷單提告傷害；朱正軒則強調，該活動是里長辦公室每個月都舉辦的愛心活動，他只是路過順手幫忙，與選舉無關，不要試圖轉移立委參選人李全教黑金暴力的焦點。

國民黨團書記長蔡育輝、市議員王家貞、林燕祝、許至椿、尤榮智等人指控，今年9月16日下午2點到3點，林宜瑾團隊在永康區永安一街鹽興里長辦公室，發送白米、泡麵、蔬菜等生活物資，現場大排長龍。

黨團還強調，現場有拍到「賴清德、林宜瑾服務團隊」，質疑賴清德、林宜瑾賄選；蔡育輝更揚言，如果1周內檢調不辦，他將到台南地檢署前靜坐抗議。

此時，朱正軒也到記者會現場了解，一開始蔡育輝還稱讚他有氣魄，後來當朱走到前面「自拍」搜證時，引發王家貞的不滿，雙方發生口角，蔡育輝上前制止，隨即爆發推擠衝突，朱正軒、蔡育輝及勸架的許至椿等人都一度摔倒，椅子翻落，朱正軒的眼鏡也掉落，衝突長達約數分鐘。

事後，朱正軒解釋說，該活動是里辦公處行之有年的活動，里長每個月都會舉辦，每次里辦公室拿到愛心蔬菜，還要動員志工們整理蔬菜，汰除壞的、留下好的給鄉親。數個月前因為路過順手幫忙，請國民黨不要因政治因素，傷害民眾自發性的慈善活動，並質疑國民黨為幫李全教轉移黑金焦點，才舉行這種抹黑記者會。