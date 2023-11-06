總統府提供

副總統賴清德今天表示，去年臺灣紡織及成衣工廠超過4500家，提供14萬多人就業機會，總產值也超過新臺幣4000億元，貿易順差高達1571億元。政府對技職教育非常重視，明年開始高中職全面免學費，也將改善技職學校設備、擴大技職教育師資，希望可以協助洋服等相關產業發展。

中華民國洋服同業總會理事長莊光榮、榮譽理事長陳志烽，今年率領臺灣好手遠征世界時尚首都義大利，參加有「洋服界奧斯卡」之稱的世界洋服同業聯盟大會，取得優異成績。

賴清德今天接見「中華民國洋服同業總會參與2023年第39屆世界洋服聯盟大會同業代表」，感謝新一代的年輕好手，臺灣雖然於2003年才加入世界洋服聯盟，卻在短短20年間突飛猛進、急起直追，取得令人讚嘆的佳績。

他舉例，包括李至誠勇奪金針金線男裝金牌、曾詠晴勇奪金針金線女裝金牌、鄭承林勇奪金手指銀牌獎及黃士錕榮獲最佳縫製獎。此外，由各國設計師發表設計理念分享的「創意設計師」評比項目，臺灣代表也獲得最高的評價和讚賞，整場比賽下來，臺灣獲得團體總冠軍的殊榮，「大家不僅是臺灣之光，也是世界裁縫界的MVP」。

他提到，政府相當關心及支持洋服界的發展，尤其臺灣的紡織業也走出自己的一條路，根據統計，2022年臺灣紡織及成衣工廠超過4500家，提供14萬多人就業機會，總產值也超過新臺幣4000億元，貿易順差高達1571億元，為國家經濟發展貢獻良多。

賴清德表示，政府對技職教育非常重視，明年開始高中職全面免學費，同時也將改善技職學校設備，在技職訓練方面提供相關補助，讓學生獲得良好技術；也將擴大技職教育師資，聘請具經驗的業界師傅擔任業師，教導年輕學子，這些都是未來政府的作為，希望可以協助洋服等相關產業的發展，並盼與大家共同合作，讓整個產業更加進步。