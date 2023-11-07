在市場瀰漫聯準會（Fed）近40年最激進升息循環已經結束的高亢情緒下，巴克萊(Barclays Plc)卻大潑冷水、認為升息尚未到頂。它目前預測Fed將把調高利率時間點從今年12月延遲到明年1月。

巴克萊發布最新報告指出，基於就業數據比預期疲弱，加上Fed近來發表言論偏向鴿派，它目前預測Fed將在明年1月升息1碼，而非先前預估的12月。

美國勞工部上周五（3日）發布10月就業報告，非農就業人數僅增15萬人、低於市場預測的18萬人，另外失業率還攀升到3.9％，創下2022年1月以來最高紀錄，凸顯火熱的勞動力市場已有降溫跡象。

巴克萊經濟學家在報告中提到，他們依然認為負責Fed利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）有必要進一步緊縮貨幣政策，並將利率維持在比市場預期更高的路徑上。該投行還預測Fed在2024年9月之前不會有任何降息的行動。

此外Fed數名官員3日也出面喊話，表示就業增長放緩雖然是勞動力市場正常化的可喜現象，不過Fed對於利率可能「更高更久」的立場並未鬆動，希望藉此能抑制市場過度樂觀的氣氛。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)在接受媒體CNBC訪問時提到，10月就業數據疲弱，基本上符合Fed期望，這令決策官員能有更多時間考慮未來利率走向。不過他也強調Fed下次會議的利率決策尚未確定，一切都要視數據表現而定。

明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）也對最新就業報告感到滿意，認為反映美國勞動力市場正在放緩。然而當被問到該報告是否足以讓Fed停止升息時，他則語帶謹慎表示「不願單對一份就業報告反應過度」。

他重申現在要對利率政策有任何定論還言之過早，他說Fed需要持續觀察數據、特別是通膨變化，才能做出明確決定。