美國上周公布數據顯示就業市場出現轉弱跡象，10月非農就業人數超預期降溫、失業率上揚，越來越多投資人押注美國聯準會（Fed）升息循環告終，甚至樂觀期待Fed明年夏季前就可能出現降息動作。美股6日正式進入冬令時間，美股三大期指盤前全數小幅上揚，但10年期美債殖利率連續回落後小幅反彈近1％，拖累台指期夜盤小跌21點，暫報16,652點。

美股開盤前，台灣期交所內的美股三大指數漲跌互見，道瓊指數期貨小跌6點，標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別小幅上揚2.5點及17點；英國富時100期貨則是小漲2點，暫報7,425點。

根據LPL Financial統計顯示，自1950年以來，11月平均是一年中股市報酬率最佳的月份，而11～12月則是平均報酬率最強勁的兩個月，市場認為，美股經歷長達三個月的拋售壓力後，股票已接近超賣水平，年底股市上漲態行情可期。

台股方面，外資近期對期現貨同步偏多操作，現貨部分，三大法人6日合計買超214.06億元，其中外資加碼185.26億元，為連三日買超；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,036口、至6,979口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加5,010口，上升至5,672口。

永豐期貨指出，隨著美國經濟數據帶來勞動力市場降溫訊號，台股6日收長上影線紅K延續反彈態勢，惟台股上檔有壓，投資人仍須留意追高風險。