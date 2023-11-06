根據《CNEWS匯流新聞網》最新總統大選「匯流民調」顯示，在市話加上手機的2,049份大樣本調查上，賴清德民調32.7%，柯文哲維25.8%，侯友宜支持率17.3%，郭台銘10.0%，另14.2%未表態。

但如果以純市話來看，本次調查中，重新計算1,000份純市話後，賴清德支持率34.7%居首，侯友宜則獲得20.9%排名居次，柯文哲本週支持率以19.7%位列第三；郭台銘支持率9.9%，另有14.8%未表態。

換言之，如果是純市話民調，侯友宜第二，微幅領先柯文哲1.2個百分點。如果是手機併市話，則柯文哲領先侯友宜8.5個百分點。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心採用電話調查方式執行，調查日期為112年11月4日至5日晚間，以電話訪問調查方式進行，採市內電話與行動電話同步進行，調查對象為戶籍在臺閩地區22縣市，年滿20歲的一般民眾。

本次調查共計完成2,000份有效樣本，其中市內電話完成1,000份，行動電話完成1,000份。市話合併手機調查使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，並依電話使用行為的比例進行併檔。

抽樣誤差在95%信心水準下，市話合併手機調查為正負2.19個百分點。調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。