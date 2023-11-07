美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周的談話，以及美國勞動力市場降溫的跡象，都讓投資人看好Fed的「暴力升息」已經到了盡頭，激勵周一（6日）美股延續上周的漲勢，3大指數早盤同步走揚。

截至台北時間6日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲52.76點（或0.15%），暫報34114.08點；那斯達克指數上漲56.81點（或0.42%），暫報13535.10點；標普500指數上漲10.17點（或0.23%），暫報4368.51點；費城半導體指數下跌19.66點（或0.57%），暫報3434.90點。

5大科技巨頭同步走強，谷歌母公司Alphabet小漲0.45%，蘋果、微軟、亞馬遜與臉書母公司Meta皆漲逾1%。半導體類股普遍上揚，輝達漲逾1%，超微小漲0.21%，台積電ADR小漲0.29%，聯電ADR逆勢走跌逾1%。

不過知名美股空頭、摩根士丹利首席策略師Michael Wilson仍警告，上周美股上漲缺乏技術面與基本面支撐，而且企業獲利前景黯淡、宏觀經濟數據疲弱，因此他認為這波漲勢「看起來更像是熊市反彈，而非持續上漲的開始」。