歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）11月6日在布魯塞爾時表示，「中國並沒有與俄羅斯的侵略戰爭保持距離，我們今後的道路是繼續與北京接觸，但同時也要明確，中國對俄羅斯戰爭的立場將決定歐中的關係。」這是馮德萊恩就中國對俄烏戰爭立場發表過最明確的警告，可能為下個月舉行的中歐峰會投下新的變數。

據《法國國際廣播》報導，馮德萊恩在出席2023年歐盟駐外使節會議時發表演說指出，中歐峰會將於下月舉行，這將是4年來雙方首次舉行面對面峰會。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）預計也將赴華出席此次峰會，但是北京方面尚未宣布會談的日期和場地。

馮德萊恩在演講中向歐盟駐外使節表示，「我們與中國的關係是世界上最複雜、最重要的關係之一。在這個動蕩的時代，我們需要在處理與中國的關係時保持戰略穩定」。

她說，「我們必須正確對待中國。我們必須認識到，在我們（歐中）的關係中存在着明確的對立（rivalry）因素。中國共產黨的明確目標是以中國為中心，系統性地改變國際秩序。我們可以從中國在多邊機構中的立場中看到這一點，這些立場表明了中國推動另一種世界秩序願景的決心」。

馮德萊恩補充說，但這種對立可以是建設性的，而不是敵對的，與中國在全球問題上的合作是可能的，而且正在發生。不過，「必須認識到，中國對『全球安全架構』的看法並非與我們一致。想想烏克蘭吧！中國說其擁護《聯合國憲章》，但它並沒有與俄羅斯的侵略戰爭保持距離。我們今後的道路是繼續與北京接觸，以盡可能減少中國對俄羅斯的支持。但同時也要明確，中國對俄羅斯戰爭的立場將決定我們彼此間的關係。」

馮德萊恩說，「中國聲稱自己是公正的，主張和平解決方案，但同時卻為世界上一些最不穩定的勢力提供幫助和支持。然而，中國和歐洲對中東地區的穩定有着共同利益。因此，需要利用北京對哈馬斯和伊朗的一切影響力，防止事態進一步升級。如果我們擴大視角，我們正在密切關注南中國海局勢。它們不僅影響到我們在該地區的合作夥伴，如菲律賓，也影響到我們自己的全球利益。中國的行動影響着我們的安全、主權和繁榮。作為建設性關係的基礎，我們必須對此坦誠相待。」