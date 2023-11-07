大膽預言「柯文哲會上藍白合火車」 沈富雄爆棄保已悄悄啟動 @ChinaTimes

國民黨、民眾黨為了總統人選要用全民調、或民主初選談不攏，進入政黨協商階段仍無結論，而國民黨總統參選人侯友宜一度說「火車不等人」，國民黨主席朱立倫則稱「火車根本還沒到站」，讓外界對藍白合漸失耐心。不過，前立委沈富雄6日分析直言「棄保已經悄悄啟動」，而火車還停在火車站等柯文哲上車，等柯文哲拿著割下來的綠韭菜上火車，「他最後會連跑帶跳，跳上這一部在等他的火車」，引發討論。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，「侯友宜如果不當正的，後果嚴重天崩地裂」，更斷言，「棄保已經悄悄啟動，因為最近1、2次的美麗島民調，侯友宜已經不管三腳督、四腳督，他都贏過柯文哲7％至9％，這是超過誤差乘以2了，這已經不是麻花，侯友宜上去柯文哲下來，這不是棄保是什麼？而且柯文哲跑掉的支持者、年輕人、中間選民是有一個跡象跑到侯友宜那邊，但也有一點點跑到賴清德那邊，這很明顯都是棄保的起步」。

沈富雄認為柯態度之所以捉模不定，是因想再等看看能否獲得最大益處，但沈認為「柯文哲幾乎錯過了收割的黃金時段，他應該在一個禮拜前，這個民調下去之前，那個禮拜就答應藍白合，那是他8年來的努力，達到最高的頂點，就是一個人的政黨，可以演成一場大戲，就是他的大戲，但他錯過了」。至於朱立倫和侯友宜的「火車論」，沈富雄強調「火車還停在火車站等柯文哲上車，等柯文哲拿著割下來的綠韭菜上火車，如果柯文哲現在還不上來，就會死在鐵軌上，因為柯文哲現在猶豫不決，最後則會連跑帶跳，跳上這一部在等他的火車」，那樣很危險。