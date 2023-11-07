藍白合談判目前正因總統人選如何產出而陷入僵局，針對國民黨主席朱立倫提出的「日本、德國模式」，民眾黨總統參選人柯文哲甚至還嗆聲「把恁爸當成肖ㄟ」。對此，國民黨前立委陳學聖怒問，柯文哲為什麼一定要蛇吞象，最後搞到消化不良？也感嘆，國民黨總統參選人侯友宜為了和諧，什麼重話都不能說，還被基層支持者指像懦夫、小孬孬，「如今侯為了藍白合還要忍多久？」

《中評社》今（7）日報導，陳學聖受訪表示，在藍白談合的過程中，柯文哲一下激怒國民黨、一下又縮回去，他不到最後一刻不把話說死，其實就是在耍話術，國民黨基層認為，柯太貪心，他才是最大的主戰派和破壞者。

陳學聖質疑，柯文哲此次有機會擔任副總統，還可讓民眾黨優秀成員成為閣員、去政府歷練，是民眾黨壯大的機會，為何一定要蛇吞象，想證明比國民黨強？「若如此定會消化不良。」陳學聖也直言，在朱立倫提出日本模式及德國模式後，柯文哲不滿日本模式藍營小雞比白營小雞多，卻忽略了也是準全民調的德國模式，說明他心虛、不敢比。

陳學聖感嘆，在整個藍白談判的過程中，耗損最大的是侯友宜，他指出，侯為了和諧，什麼重話都不能說，還被基層支持者指像懦夫、小孬孬。陳學聖也認為，侯友宜選新北市長時，先後擊敗蘇貞昌和林佳龍，大贏幾十萬票，「如今侯為了藍白合還要忍多久？」若民眾黨不想忍，那大家都別忍，國民黨已做好最壞打算，也準備好副手，也許這才是好的結局。

最後，陳學聖分析，萬一藍白合不幸破局，最後大選會呈現藍綠支持者歸隊的55波戰局，會有拉鋸戰，若藍營棄保柯、基本盤回穩，侯友宜還是有險勝的機會。至於柯文哲，陳學聖則認為，因為有中間、年輕選民支持的關係，他的選票最多會有300萬票