創見今年第三季合併營收27.27億元，季增10.4%、年減11.1%；營業毛利8.51億元，季增45.7%、年增94.9%；營業利益5.72億元，季增92.4%、年增265%；稅後淨利8.26億元，季增107%、年增70.9%；每股盈餘為1.93元，寫下5個季度新高。

創見說明，記憶體市場隨著主原料大廠調節產能及去化庫存策略奏效，DRAM及NAND FLASH價格逐步回升。創見配合良好的採購策略及庫存成本控管，今年第三季營業毛利率達31.2%，營業利益率亦達21%，相較前期成長，並維持穩定營運。而業外損益單季持續受惠於美元升息，帶動其產生較高匯兌利益及利息收入。

創見今年前三季營業收入78.05億元，年減18.02%；營業毛利19.89億元，年減8.41%；營業利益11.22億元，年減10.15%；稅前淨利18.20億元，年減44.57%；歸屬於母公司業主淨利14.58億元，年減39.44%；基本每股盈餘3.40元，相較去年同期的5.61元下滑。

展望第四季，記憶體市場可望逐步回溫。創見將持續強化產品行銷策略，充分發揮多元且全面的產品優勢，配合歐美傳統節慶購物旺季及國內外購物節推出促銷活動，有望帶動營收成長，挹注獲利。

除傳統通路外，亦長期投入心力於研發工業應用產品，創見近期推出工業級DDR5 5600記憶體模組打造省電、高效能、低延遲與高可靠度的嵌入式解決方案。創見期許透過發揮既有品牌價值，積極發展工業應用及拓展通路市場，建立核心競爭力，創造永續發展價值。