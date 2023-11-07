周一泛歐Stoxx 600指數翻黑，收盤下跌0.72點或0.16%，為443.52點。在上周，由於投資者歡呼一系列強勁的企業財報，以及主要央行出現緊縮政策即將結束的跡象，歐股周線大漲了3%。

周一的終值數據顯示，歐元區十月商業活動加速下滑，顯示歐洲陷入衰退的可能性加大。

在物價壓力減弱下，本周即將公布的九月生產者價格和零售銷售數據，也備受投資者關注。

CMC Market首席市場分析師Michael Hewson說，市場現在雖然修改了聯準會何時開始降息的預期，但英國和歐洲的數據顯示，經濟形勢更加嚴峻。

上周表現最好的房地產股，周一領跌2.9%。

歐洲客運量最大的航空公司瑞安航空大漲5.3%，報16.01歐元；稍早該公司預計本財年獲利將輕鬆創下公司歷史新高紀錄，並且承諾定期支付股期。航空類股也上漲0.6%。

義大利電信在早盤大漲之後，收盤下跌3.4%；此前該公司宣布，董事會在週日批准了美國的KKR以190億歐元收購該公司旗下的固網業務。

美樂士工業(Melrose Industries)上漲3.5%，此前該英國航空供應商表示，子公司GKN航空已經與GE Aerospace簽署協定，延長雙方的長期合作關係。

加拿大皇家銀行(RBC)將該德國生物科技公司股票評級，從「表現好於大盤」下調至「平於業界表現」之後，Evotec股價下跌6.3%。

荷蘭郵政在公布第三季業績低於預期後，下跌12.6%。

法國的電話客服中心營運商Teleperformance今年第三度下調營收成長目標，股價下跌3.2%。

愛爾蘭的建材營運商Kingspan集團跌5.3%，稍早該集團公布1~9月的銷售為61.4億歐元，低於去年同期的62.5億歐元。