2024大選藍白合目前正因總統人選如何產生喬不攏陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲堅持全民調，國民黨主席朱立倫則提出「德國、日本模式」新方案，並獲得15位藍營縣市首長連署支持。對此，國安會前副秘書長楊永明認為，15位首長共同連署這招「滿不錯的」，因為能展現國民黨實力。

楊永明昨（6）日在政論節目《新聞大白話》表示，依照趨勢看來，藍白總統人選如何選出，可能會以全民調、政黨支持度的方式進行，但必須注意如何減少誤差，因為要使用手機、市話，多少人、誰來做調查，都會造成很大影響。

楊永明認為，國民黨找了15位縣市首長，共同連署支持朱立倫提出的「德國、日本模式」，這招「滿不錯的」，因這不是在比樁腳數量，而是真正展現政黨實力，他指出，在這些國民黨籍首長中，有些人評價相當好，而這正是民眾黨目前所欠缺的。

最後，楊永明推測，柯文哲這幾天可能會開始思考要如何接受民調，以及要怎麼說服他的支持者一起接受藍白合。