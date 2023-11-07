美國和中國今天針對核武管控問題舉行罕見會談，這是兩國領袖峰會預計下週登場前，雙方為緩解不信任所採取的最新舉措。

法新社報導，這是自美國前總統歐巴馬政府以來，美中首度專門就核武問題舉行會談。與此同時，華府正對中國核武軍火日增提出警告。

這場在華府舉行、為期1天的會談，料將不會取得突破。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「我們不斷呼籲中國實質性地參與武器管控議題，並降低戰略風險。」

他說：「這種參與將持續試圖負責任地管理兩國關係，並確保競爭不會演變成衝突。」

美國總統拜登下週料將在舊金山舉行的亞太峰會場邊，與中國國家主席習近平會面；這將是全球兩大經濟體的領袖1年來的首次會晤。

美國派出負責軍控事務的國務院助理國務卿史都華（Mallory Stewart）參與今天的會談，中國則由外交部軍控司司長孫曉波出席。

五角大廈上個月在國會授權的報告中指出，中國發展核武軍火的速度比美國先前預期還要快。

根據報告，截至2023年5月，中國已擁有超過500枚可用於作戰的核彈頭，到2030年前可能增至超過1000枚。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI），美國目前擁有約3700枚核彈頭，不及俄羅斯的約4500枚，而中國則有410枚。

中國核武軍火快速成長令人憂心，美俄簽署的「新戰略武器裁減條約」（New START）在2021年到期時，時任美國總統川普政府堅持要把中國納入延長條約的談判。

拜登上任後，同意將這項條約延長至2026年2月。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1121107