國民黨立委王鴻薇今開記者會，踢爆行政院及各部會2023年度反詐製拍及媒體行銷標案，民視得標占總體反詐預算94％，總計4562萬元，有獨厚綠媒之嫌。對此，行政院7日澄清，整體採購程序均遵循法令辦理，所有過程皆公開、公正，恪守相關規定，絕無獨厚特定媒體，可受社會大眾公評。

行政院發言人林子倫表示，鑒於台灣詐騙犯罪案件仍然猖獗，為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」的「三減策略」：減少接觸、減少誤信、減少損害，全面遏止詐騙案件發生，實為當務之急，亦是全民期待。行政院因此積極推動反詐騙宣導，滾動式因應最新詐騙型態及手法，即時運用各式防詐騙溝通素材，以民眾熟悉媒體通路加強推播，以降低民眾受詐機率、提升民眾識詐能力，進而有效阻攔詐騙行為。

林子倫強調，行政院政策及業務宣導經費係依據政府採購法規定辦理，公開徵求委辦廠商，並經公開評選後完成簽約，據以策製相關文宣，並運用多元媒體通路刊播媒體廣告，所有過程皆公開、公正，整體採購程序均遵循法令辦理，恪守相關規定，絕無獨厚特定媒體，可受社會大眾公評。

林子倫表示，政府各部會業務屬性不同，各司其職做好反詐騙工作，力求從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四面向，努力降低詐騙案件，行政院尊重立委們對於政府預算的監督與指教，但相關內容應有所根據而非無端影射，政府會持續廣納建言，並致力落實打詐各項措施，保障國民權利，增進社會福祉。