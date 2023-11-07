韓國瑜傳當面喊「沒侯柯配就是侯韓配」 柯文哲親揭真相

藍白合瀕臨破局，前立委郭正亮預言，若藍白合無望，國民黨總統參選人侯友宜搭配高雄市前市長韓國瑜的機率蠻大。今（7）日有媒體透露，韓國瑜上月9日與柯文哲見面時便表示，如果沒有侯柯配，就是侯韓配，而柯稍早也對此做出回應。

藍白政黨協商因總統人選產出方式未達共識，使外界認為藍白合無望，近日也傳出「侯韓配」聲浪。侯友宜日前被問及相關問題時表示，「謝謝大家非常好建議，目前階段在政黨協商，一切往前走」，強調政黨在協商過程當中，兩黨主席、所有關心這件事的人都努力釋出最大善意，並全力溝通。

另外，有侯友宜陣營人士告訴《鋒燦新聞網》，團隊內部持續有聲音認為侯韓配是最後「不得不為」的選擇，若再不設法鞏固基本盤，侯恐成「林耕仁2.0」，且包括黨內挺侯大老、侯重要親友都提出類似建議，使團隊逐漸朝此方向醞釀，而國民黨中央為侯規劃的兩名副手人選，分別是韓國瑜以及國民黨智庫執行長柯志恩，顯然對侯韓配並不反對。

該報導更揭露，韓國瑜在上月與柯文哲見面時，針對藍白合議題曾表示，「如果沒有侯柯配，就是侯韓配」。

針對侯韓配聲浪高漲，該報導透露，韓國瑜本人尚未做最後確定，但因韓曾表明有意擔任在野整合的「桶箍」角色，若搭檔參選2024，要如何說服過去挺韓反侯的支持者，且恐再度出現「要不要民調決定讓韓國瑜當正的」等問題。

但柯文哲今日稍早對此澄清，韓國瑜並未當面跟他說過會有「侯韓配」。