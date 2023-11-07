國泰10Y+金融債ETF(00933B)經理人鍾郁婕說明債券ETF受到年輕世代青睞的兩大原因，第一是ETF資產由保管銀行獨立保管，資產受到保護，同時ETF經理費低廉、持股資訊相當透明，且能運用一籃子股票或債券長期追蹤指數表現，這幾年來因為其多項優點，在台灣市場規模及受益人數皆快速成長，截至9月底，台灣ETF市場資產規模已超過3.25兆，受益人數突破753萬人，已是大眾熟悉的重要投資工具。

其二是今年債券殖利率動輒達到4~5%以上，吸引許多散戶投資人進場，以國泰10Y+金融債ETF(基金之配息來源可能為收益平準金) (00933B)為例，近期指數的殖利率已達6.3%(截至11/3)，遠高於近10年平均殖利率約4.3%，加上國泰10Y+金融債ETF(00933B)為全台唯一一檔「月配+平準金」的債券ETF，布局風險極低的全球金融債等多重優勢，也是吸引年輕族群買進存債的重要考量，再加上目前債券價格仍是大幅折價，一旦明年開始進入降息周期，債券價格的上揚幅度相當可期，建議投資人定期定額長期投資，以時間累積債息報酬，再等資本利得。

此外，針對投資人急欲了解第四季是否為債市投資的時機點，國泰投信ETF研究團隊指出，11月FOMC會議上周剛開完，如市場預期將基準利率維持在5.25-5.50%不變，是本輪升息循環以來第二次暫停升息，聯準會兩度喊出暫停升息，市場共識目前為本次升息循環終點，明年啟動降息循環，債市有望打破近幾個月的陰霾，重啟多頭趨勢，國泰10Y+金融債ETF(00933B)價格自10/19掛牌日的14.68元，昨日(11/6)已上漲至15.24元，目前00933B規模已從成立時的94億元，快速上升至111億元，成長約18%，掛牌後受益人亦增加逾4,200人，成為市場中的債券ETF的熱點。