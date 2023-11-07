臻鼎-KY第3季合併營收為419.19億元，稅後淨利為33.49億元，臻鼎-KY表示，第3季進入傳統旺季，四大產品應用營收同步季增，不僅行動通訊與電腦消費季增逾8成，同時IC載板及汽車/基地台/伺服器營收亦雙位數季增，產能利用率維持高檔，在營收回溫下，第3季合併毛利率回到20.5%，符合過往傳統旺季表現，每股盈餘為2.4元；臻鼎-KY今年前3季合併營收為970.02億元，稅後淨利為43.62億元，每股盈餘為2.84元。

臻鼎-KY自結10月合併營收為208.73億元，累計前10月合併營收為1178.75億元，臻鼎-KY預估，今年第4季與過往季節性相同，仍將是行動通訊客戶新品出貨高峰，營收可望持續雙位數季增。

臻鼎-KY指出，雖然2023年前3季營收受大環境影響，年減18.1%，但其中汽車/基地台/伺服器相關營收逆勢年增超過15%，顯示公司在車載板與伺服器領域的多年布局逐步展現成效，隨著高階車載板去年起進入量產，同時AI伺服器核心主板也通過客戶認證，後續在產品陸續量產之下，臻鼎預期未來5年車用與伺服器相關營收之年複合成長率都將達雙位數。

在IC載板方面，隨著多數BT載板客戶庫存天數回到約略正常水位，且公司在耕耘記憶體重要客戶有所斬獲，公司正向看待BT業務回溫，ABF載板仍待客戶庫存調整，整體可望在年底觸底回升，2024年稼動率可望逐季走高。

美系外資最新報告將臻鼎-KY 2023年每股盈餘下調4%，並將2024年到2025年每股盈餘下調8%到16%，重申「中立」評等，但將目標價由100元提高至105元。