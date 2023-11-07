黃珊珊臉書開戰賴清德老家違建 柯文哲嗆：該拆就拆別一直凹

民眾黨總統參選人柯文哲競總總幹事黃珊珊昨天發文表示，民進黨總統參選人賴清德自家違建已被新北市府查出沒有稅籍資料，等於欠繳多年房屋稅、地價稅。柯文哲今於政策記者會後受訪時對此表示，賴清德到底要不要拆違建？不要再賴皮了；黃珊珊則說，有沒有繳稅，賴清德要說清楚。

黃珊珊昨批，賴清德自家違建被查出無稅籍資料，等同多年來欠繳房屋稅、地價稅，直接打臉民進黨發言人日前在記者會上所稱「依法繳納了相關稅金等」的發言，又是一樁民進黨的盲目護航。「原來，賴清德所說的『與其他人不一樣』，就是不一樣在連稅都可以不用繳！」

柯文哲今受訪時說，希望賴副不要變成「賴皮」，該拆就拆，為什麼一直拗？很奇怪。（李奇叡攝）

柯文哲今受訪時說，希望賴副不要變成「賴皮」，該拆就拆，為什麼一直拗？很奇怪，一下說有戶籍，又說是工寮，那個樣子像工寮嗎？然後再說新北市政府有催繳，不會自動去繳嗎？

柯文哲表示，民進黨都用比較高的道德標準要求別人，輪到自己的時候用最低的道德標準，「柯媽媽的違建拆了，今天你賴清德要不要拆，不要再賴皮了」。

柯文哲競總總幹事黃珊珊則說，賴清德一直說有繳稅，然後現在又看起來是沒有繳稅，「對我們來說大家的違建應該都一樣，不會因人設事，所以重點是有沒有繳稅，說清楚就好」。