蔡政府執政7年多有各種「國家隊」，像是防疫國家隊、綠能國家隊等，不過政策卻飽受質疑，「國家隊」已成負面形容詞；國民黨總統參選人侯友宜也認同此事，並說未來他若當選總統，上任後必定一件件徹查，還給人民公平正義。民進黨立院黨團今舉辦記者會表示，這裡面充斥多少政治因素。

民進黨立委莊瑞雄指出，任何政策目標是追求國人期望，這麼多防疫英雄，守護國人健康，民眾心中是感謝的，侯友宜為了總統大選讓自己民調有所提升，這樣的指控很不應該，不管是疫苗或是綠電，充斥多少政治因素。

莊瑞雄批評，名嘴或是一些評論員隨便喊一喊，稱從中A了幾十億，就說是弊案，這是太過於簡化問題，充滿政治鬥爭，而侯友宜還說上任後要查清楚，但現在就是在查清楚。

莊瑞雄指出，台灣整個發電占比，核電在國民黨執政是超過13％，核廢料無法處理，所以發展再生能源，到現在核能占發電量剩下6％這是政府的努力，有任何弊端，民進黨就是要除惡務盡，不可以參酌太多自己想要的政治因素，為了選情把過去努力的人抹黑。

莊瑞雄強調，疫苗和綠電都說是弊，涉及到任何弊案民進黨絕對跟民眾想法一樣，就是誰犯法該繩之以法就必須做，侯友宜說他擔任總統會查清楚，現在就已經在查清楚，所有司法案件就是證據說話，為了選情無端指涉，對防疫英雄不公平。