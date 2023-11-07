民進黨總統參選人賴清德今公布競選總部組織架構，被問到由曾任柯文哲台北市長競選總幹事的姚立明接任競選總部主委，是否要因應柯文哲參選總統？賴清德表示，「姚老師會幫我打敗柯文哲」；姚立明說，他與柯是「因誤會而結合，因了解而分手」，跟賴則是交往而結合。

賴清德今被問到，找2014年台北市長選舉輔選柯文哲的姚立明接任競選總部主委，是否是針對柯文哲？賴清德表示，他跟姚立明互動已有一段時間，他對姚非常欽佩，姚不分黨派，只求是非，追求國家未來發展。

他說，兩週前他邀請姚擔任競總主委時，姚為了家人非常掙扎，但還是為了台灣前途最重要的一場選戰決定承擔責任，「如果比較對柯文哲的幫助有何不同，那就是姚老師會幫助我打敗柯文哲」。

姚立明被問到曾參與的兩次選戰最大的不同在哪？姚立明說，他與柯是「因誤會而結合，因了解而分手」，跟賴清德是交往而結合，深知賴從不說謊、非常正派，是適格的國家領導人。

賴清德今天開記者會親自公布競選總部核心名單，並戴上棒球手套一一授予「致勝球」，由總統府前秘書長邱義仁擔綱決策委員會召集人、新黨前立委姚立明任主任委員、總統府秘書長林佳龍為總協調、國策顧問陳茂仁任後援總會總會長、前行政院長蘇貞昌擔任榮譽主委，賴笑說，加上他自己，就跟棒球隊一樣有9人。

被問到姚立明曾任柯文哲競選總幹事，姚立明說，他2014年協助柯文哲競選，但前往競總時雙方並不認識，但認識柯文哲的本性、真面目後，就分手不再聯絡。

他說，簡單來說他們是媒妁之言，因誤會而結合、因了解而分手；但這次協助賴清德，雙方已來往很長一段時間，他也非常信任賴，賴是非常正派的人，從不說謊，再小的承諾都從不反悔，「我深信他作為國家領導人，是一定能夠獲得選民信賴，這點我跟他是跟柯文哲完全不一樣，我們是交往而結合，當然會長長久久。」