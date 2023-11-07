央視新聞報導，大陸海關總署7日對外公布，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值34.32兆元（人民幣，下同，約合新台幣151.78兆元），「外貿運行穩中有進」。而10月當月，大陸進出口3.54兆元，同比增長0.9％。
據海關統計，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值34.32兆元，同比微增0.03％。其中，出口19.55兆元，增長0.4％，進口14.77兆，下降0.5％。10月當月，大陸進出口3.54兆元，同比增長0.9％，「月度進出口向好態勢更加鞏固」。
央視新聞報導，大陸海關總署7日對外公布，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值34.32兆元（人民幣，下同，約合新台幣151.78兆元），「外貿運行穩中有進」。而10月當月，大陸進出口3.54兆元，同比增長0.9％。
據海關統計，2023年前10個月，大陸貨物貿易進出口總值34.32兆元，同比微增0.03％。其中，出口19.55兆元，增長0.4％，進口14.77兆，下降0.5％。10月當月，大陸進出口3.54兆元，同比增長0.9％，「月度進出口向好態勢更加鞏固」。
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