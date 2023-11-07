民進黨總統參選人賴清日前以「釘子戶」形容主張聯合政府的小黨，今被問到，未來當選總統願意考慮行政院長或閣員納在野黨人士？賴清德7日明確表態，目前國家面臨挑戰之重、之嚴峻，必須結合社會各界的力量，共同為國家打拚，所以他擔任總統，必然秉持這樣的精神，向社會舉才。媒體追問，「社會取才也包括在野黨？」賴清德說，「都有」。

賴清德今天上午親自召開競選總部組織架構公布記者會，媒體詢問，2000、2012年扁、蔡選前都提過類似聯合政府概念，總統府秘書長林佳龍日前提「協和民主」，但日前您卻以「釘子戶」形容主張聯合政府的小黨，除了讓人感到您對小黨沒有包容，過半後可能在國會硬幹，是否也棄守中間選票，還是您未來當選總統願意考慮行政院長或閣員納在野黨人士？

賴清德說，這場選舉不管是推出「民主大聯盟」區域立委候選人，或者提出國政藍圖，目的就是希望能夠得到包括中間選民、年輕選民、不分族群、年紀、性別人民的支持，承擔國家的重責大任。

賴清德說，民主政治就是政黨政治，也是責任政治，應該要贏得人民過半的支持，做得好人民繼續支持，如果做得不好，人民才有機會找到負責的政黨，這就是民主精神的意義。

賴清德允諾說，如果他當選總統，在區域立委提名的時候，就秉持跨黨派、跨世代、跨領域的精神，即使今天競選總部的組織何嘗不是，不分區立委名單也是秉持這樣的精神。

賴清德說，他深知目前國家面臨挑戰之重、之嚴峻，必須結合社會各界的力量，共同為國家打拚，所以他擔任總統，必然秉持這樣的精神，向社會舉才，這樣才有辦法成就國家更大的進步、更多的發展，也能夠確保國家的安全。

媒體追問，向社會舉才，是否包括在野黨？賴清德說，「都有」。