大陸海關總署7日公告最新進出口統計，以美元計價10月出口2748.3億美元，金額較上月縮減，並與上年同期比較年減6.4％，衰退幅度稍微放大並形成「連六黑」。綜看前10月進出口規模達到4兆8999億美元、年減6％，減幅也較前9月縮小0.4個百分點。其中前10月出口累計2兆7920億美元、年減5.6％，微幅縮小0.1個百分點。

在兩岸貿易部分，則維持今年初衰退高峰之後的逐月縮小格局。1到10月的兩岸進出口規模來到2199.1億美元、年減18.4％，收窄1.7個百分點。其中台灣出口到大陸金額累計1636.1億美元、衰退18.2％收窄1.8個百分點；台灣從大陸進口則為562.9億美元、走衰19％，同樣較前9月縮小1.5個百分點。

在主要貿易夥伴部分，第一大貿易夥伴的東協，前10個月外貿規模累計7473億美元，減幅5％較前9月縮小0.5個百分點，也是近幾個月以來首次回溫。第二大夥伴的歐盟部分則累計至6552.7億美元、年減幅7.5％微縮0.2個百分點。

至於中美貿易部分，累計前10月為5507.6億美元、年減13.2％，較前9月收窄0.8個百分點，也同樣維持近幾個月以來的連續收歛趨勢。

另在中日貿易部分，雖受到排放福島核汙水影響，大陸禁止日本水產品輸入，但從數據來看，1到10月對日進口累計為1315.4億美元、衰退15.4％，仍較前9月、前8月走衰16.3％、16.7％呈現持續放緩。