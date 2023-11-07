藍白總統合作有無設期限？ 柯文哲回應了

藍白合談判陷入泥沼，民眾黨總統參選人柯文哲今被問到是否有設下期限時強調，藍白彼此有共識的層面還是很多，只差一個總統選舉，就順其自然，沒有期限。

媒體今詢問，目前藍白合是否已經沒有進度，也確定破局？柯文哲說，這部分他已經在很多的場合說明，其實藍白合還是有進度，因為從政策綱領、總統選舉、立委選舉，到選舉結束以後立法院院長、副院長、委員會召集人、行政院院長還有組閣，最後再到未來的政治議案合作，其實合作範圍很廣，所以若問他「有沒有進展」，他會說有，因為大家有共識的部分還是很多，只是差一個總統選舉的問題。

柯文哲說，至於總統選舉問題，也是有共識，只是在爭執說，怎麼選會比較好選，對他來講，如果要合作的話，當然是用最強的組合去選舉，怎麼會故意用一個比較不好選的組合去選舉，這是他跟國民黨之間的爭執而已，至於其他都還好，都有共識。

柯文哲認為，很多事情都是水到渠成，所以台灣要慢慢習慣，很多事情要經過溝通協調，不是大家坐下來，然後就開始分贓，應該要建立一個溝通文化。

媒體追問，針對藍白合，到底有沒有期限？柯文哲則回應，他已經講過很多次，政黨合作有各個層面，其實目前其他層面談的都還不錯，就剩下一個總統「有點卡卡的」，當然現在還是有很多人在努力，就順其自然，「可以就可以，不可以也沒辦法」，而若心平氣和、順其自然，那就是沒有期限。

另外，針對傳言指出，韓國瑜日前與柯文哲見面時，當面說「沒有侯柯配，只有侯韓配」，柯文哲則表示，韓國瑜沒有當面跟他說過有侯韓配這件事。