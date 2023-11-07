【全程字幕】選擇性回覆？記者提問不分區名單及梁文傑事件 賴清德停頓主持人急喊「一句」幫結束 @ChinaTimes

陸委會副主委梁文傑遭爆料吸食加熱菸、疑似進出招待所，是否是針對新潮流？賴清德今（7日）並未對此回應；對於網球名將盧彥勳婉拒接受民進黨邀請擔任不分區，賴清德說，優秀人才可能也有個人人生規劃，不盡然邀請就有辦法接受、參與。

賴清德出席競選總部組織架構公布記者會今受訪指出，不分區立委名單將秉持民主大聯盟的精神，目前社會各界推薦的跨領域人才多達100多位，將在下周提出。另對媒體關注陸委會副主委梁文傑遭爆料吸食加熱菸、疑似進出招待所，是否是針對新潮流？賴則並未評論或回應。

對此，賴清德說明，不分區的名單也是秉持民主大聯盟的精神，跨黨派、跨世代、跨領域，選擇社會優秀的人才，但優秀人才可能也有個人人生規劃，不盡然邀請就有辦法接受、參與，情況是這樣子。

賴清德透露，這次透過推薦或自薦，總共有100多位，的確是跨領域的好人才通通都有，未來會持續秉持這樣的方向，在下周提出名單，爭取國人的支持。