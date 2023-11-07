賴清德萬里老家被指雙標 竟反問：新北市政府幾十年來沒責任？ @ChinaTimes

民進黨總統參選人賴清德今（7）日被問到萬里老家爭議時表示，新北也有許多礦區，面臨他家相同處境；「但是新北市政府何嘗沒有責任」，在幾十年的期間，應該要對礦區民眾的居住權給予協助、給予保障、給予整體性的一條路來走。

對於老家是否曾經繳過稅，賴清德說，過去政府只要有開出的單據，有來鑑定稅率或稅則，所開出的稅單，他們都有繳。現在也願意接受新北市政府或其他主管機關該怎麼樣做，他就怎麼樣做。

賴清德今日舉行競選總部組織架構公布記者會，被問到民眾黨總統參選人柯文哲競總總幹事黃珊珊批評，處理萬里老家雙標，政大教授徐世榮舉當年台南市長賴清德強拆南鐵東移拆遷戶說，「為什麼自己的家才是家，別人的家不是家呢？」

賴清德說，「我想這兩位發言跟事實是有距離的」，特別要強調他的老家在萬里礦區，在萬里礦區不是只有他家，台北市、新北市也不是只有萬里這個礦區，包括金山、瑞芳也有，面臨他家相同處境的，有許許多多的人。

賴清德說，他們家，每次颱風來，他們兄弟姐妹有一件事情必須要去做，就是找回被颱風刮走的屋頂，常常是鉛板，平常也會漏水。在這種年久失修狀況下，他們當然要去修建這個房子。

他說，但是目前新北市政府仍然沒有把礦權廢掉，提出土地區域計畫、沒辦法讓區域內住戶有個遵循的方向。

他說，這個老舊房子的修建純粹是一個居住權，其中無涉及特權，也希望新北市政府或社會評論這個房子的時候，不要把它當成特例。它就是許多礦區中、一個礦區裡面的一個房子」，「期待我們地方政府還有相關的主管機關，給我們這礦區民眾的房子有一條路可走。」

至於徐世榮的批評，賴清德說，徐教授提出的事情，與他家的房子也不一樣。他推動鐵路地下化工程，這個核定不是他市長任內，而是他任市長前，交通部、行政院就已經核定。他是負責執行。

賴清德說，他已經考慮到大量拆遷對民眾造成的困難。所以他是興建地方自治史上第一個照顧住宅，由市政府拿出土地公開招標，讓建築營建商投標，用成本價一坪7萬元賣給住戶。

他說，現在那房子相較以往住在鐵路旁邊，其實生活環境改善很多，大家可以撥個時間去看一看台南市的照顧住宅，這是他對被拆遷住戶的責任。

賴清德還說，當時住戶跟他們講，沒有頭期款，他還去找台灣銀行。百分之百比照公教人員低利貸款，他爭取到這樣的程度；如果他們不想到這地方來，還可以提供其他選擇，不想來住，可以擇定接手的人來登記這個房子，加上政府徵收補償，去到你喜歡的地點來購買你的房子；他盡可能減低衝擊照顧這些住戶。