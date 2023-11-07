批賴清德抹紅徐春鶯 柯文哲嗆：若非共產黨員願意道歉嗎？

外傳民眾黨主席柯文哲擬將身為陸配的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯納入不分區立委名單，引來綠營圍剿。柯文哲今表示，民進黨主席賴清德說徐是共產黨，就是抹紅、貼標籤的一種，如果徐不是共產黨，賴願意出來道歉嗎？

柯文哲今受訪時說，賴清德說徐春鶯是共產黨，其實就是抹紅、貼標籤。他強調，選舉的目標是社會和諧、政黨和解、兩岸和平，卻看到一個想要選台灣總統的人，所作所為都讓這個社會不和諧，讓這個社會分裂，所以徐春鶯講得對，賴清德有貼標籤的意涵，那現在如果不是的話，賴清德要不要出來道歉？

另外，陸委會6日強調「戶籍與國籍是不同的法律概念」，並稱中華民國國民兼具外國國籍者，於任公職時放棄外國國籍乃基於「忠誠義務」。柯文哲反酸「請陸委會教她怎麼放棄國籍，請陸委會來教台灣36萬的陸配怎麼放棄國籍。

柯文哲認為，陸委會明明知道按照目前中華民國法律就是做不到，為什麼還講這種話，很奇怪。所以意識形態對一個國家造成傷害，不管是邱太三，還是賴清德，都看到這個問題。

至於是否會提名徐春鶯，柯文哲則回應，黨內還是有選決會，大家都可以報名，有推薦、自薦，後續再經過選決會投票，「所以她可以報名，但是我們選決會還是會做綜合考量」。