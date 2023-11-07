民眾黨黨主席柯文哲於昨（6）日出席高雄校園演講時，再度被詢問同婚立場問題。民進黨性別平等事務部今（7）日呼籲柯文哲勇於承認自己當年就是反對同婚。在言論自由的台灣，表態並不困難，承認自己曾經反同婚並不可恥。

民進黨性平事務部今在臉書指出，提問的同學提到，一直以來，柯文哲對於婚姻平權、性平教育等同志、性平議題總是反反覆覆、模模糊糊。

性平部說，選市長時說自己支持婚姻平權，2019年訪美又說「我投反對票」，被質疑時就說這個「我」是「我們」，絲毫不敢對自己的言論與立場承擔片刻責任。2020年，柯文哲再度表示自己在公投時投的是「廢票」，2023年的今天在競逐總統大位時，竟又說自己「從未說過投反對票」。

性平部指出，如此態度反覆、漏洞百出的說詞，顯然不敢坦然說出自己反對婚姻平權與同志教育，但又不想放棄沾光亞洲第一同婚立法的政治紅利。柯文哲當年到底是投下「反對票」？還是「廢票」？真相只有一個，但又什麼都要包牌，除了再度突顯柯文哲慣性說謊以外，顯然毫無核心價值可言。

性別平等事務部在此呼籲柯文哲，請勇於承認自己當年就是反對同婚。在言論自由的台灣，表態並不困難，承認自己曾經反同婚並不可恥。支持多元性別的人們一直以來對於不同意見總是包容、友善，也樂於分享付出、讓更多人從原本的反對、遲疑轉為支持、同行。

性平部說，如果柯文哲改變主意，真的在這個當下決定要開始支持性別平等、開始與多元同行，放下「我允許你們上街遊行」的傲慢心態，願意大聲說出「當年的柯文哲即使投了反對票（或廢票），現在的我再投一次，我會投贊成票！」、「我支持包括同志教育在內的性別平等教育！」相信支持多元的人們也會包容並且贊許柯文哲此刻的改變。

性平部強調，「柯主席，不要怕。浪子回頭金不換，勇敢承認自己曾經反同婚，現在改變心意支持也不晚喔」。