被針對？賴清德找來姚立明接競總主委 柯文哲回「這一句」

2014年曾幫民眾黨主席柯文哲助選的前新黨立委姚立明，今接下民進黨總統參選人賴清德競總主委一職。柯文哲今回應，這證明姚能力不錯，而姚算是英系的，因此判斷賴清德有政治上的考量。

柯文哲今說，這證明姚立明是一個能力不錯的人，所以各方都會去爭取他。柯也表示，姚立明當年是由林錦昌介紹給他，算是英系，「所以我猜賴清德會找他當總幹事，一定有他政治上的考量，不過至少能力上一定沒有問題」。

至於被質疑在婚姻平權上態度反覆，柯文哲則說，共榮社會如果是政治主軸，其實就可以說明這一切，「人活在世界上，你不能要求每一個人都一模一樣，基於這一點，我們讓不同的人都可以在這個社會上 快快樂樂的生活，這是我們的目標」。

柯文哲表示， 政府的義務就是建立一個平台、制度，讓不同的人可以在這個社會和諧地生存，這是他的態度，「我的看法怎麼樣重要嗎？不管你喜歡不喜歡，首長有首長的責任，首長的責任就是讓不同的人，只要不犯法，都可以在這個社會，快快樂樂的生活，這是我們當執政者的標準 」。