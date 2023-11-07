財政部日前公布，推動稅改提高免稅額、扣除額後，有近半年輕人免繳稅，立委邱顯智則說，只要讓地主多繳地價稅，受薪階級通通免稅；民進黨新竹市立委參選人林志潔則表示，這恐怕說不通，要抑制投機炒作，需要針對短線買賣和囤房來處理，大漲地價稅並無法改變所得稅。

邱顯智日前在臉書發文，指出「近半年輕人免繳稅」沒什麼了不起，只要讓地主多繳點地價稅，所有問題就解決了，他說2021年台灣收到地價稅903億，勞動所得稅全部加起來，不過2075億元，只要地價稅多收2倍多一點，就可涵蓋2000億元的勞動所得稅，受薪階級通通免稅。

林志潔指出，邱顯智日前主張要提高地價稅到一個程度，讓全部受薪階級都不必繳所得稅，讓網友們全驚呆，但她認為，這恐怕是不通的，首先，不可能有國家沒有所得稅，所得愈多繳得愈多，也就是所謂所得稅累進稅制的概念。

林志潔，如果今天的目的是幫助比較低階的受薪階級，應提高所得稅的免稅額，例如提高一半或1／3等，這絕對是好的方向，但漲地價稅則是錯誤的見解，因為地價稅是地方稅，所得稅是中央稅，若說兩者間有互補關係，是很難理解的。

林志潔也說，房價很高要用要提高地價稅仍不合理，因為大部分的大樓最貴的部分是建物、房屋，而非持份很少的地價，因此要抑制房價或炒房，應針對囤房或短線交易課稅。

最後，林志潔也說，地價稅屬持有稅，和所得稅依據所得收入來課稅是完全不同的概念，因持有而被課高額稅金較不合理，持有土地者，未必如高所得，對地大課其稅，可能會逼得持有人要賣地才繳得起稅。

對此，邱顯智也回應，他是用地價稅與受薪階級所得稅來做對比，勞務所得稅有2000億、地價稅卻只有900億這個事實，結果被滑坡到廢除所得稅，真的是非常會超譯，而且從受薪階級的角度來看，不論地方稅、中央稅，通通都是繳給國家的稅。

邱顯智也說，人民在乎的只有1件事，老老實實繳納所得稅，為什麼持有大量土地的地主，只需負擔極輕微的地價稅？國家從哪個階級、從哪些人、從哪些方式取得稅收，需不需要調整？能不能從根源開始，檢討國家的收入與分配？

邱顯智也批評，林志潔不去看看過去8年來，民進黨政府拖延、背棄了多少房地改革承諾，不去要求柯建銘總召帶領的民進黨團，趕快排審囤房稅，卻甘於站在絕大多數人民的對立面，當一個聽話的橡皮圖章，借題發揮攻訐對手，坦白說滿令人遺憾的。