民眾黨總統候選人柯文哲昨（6）晚赴高雄校園演講，接受學生提問同婚立場多變一事，竟反嗆學生「問的人是誰？」。賴清德競總發言人戴瑋姍說，柯文哲9年內對同婚立場改口四次，意圖靠包牌戰術騙票。

她說，柯文哲不僅逃避學生提問，從頭到尾未明確表態立場，甚至9年內對同婚立場改口四次，為了選票一騙再騙、一變再變，態度搖擺、表裡不一，現在是當選民都失憶，這種人真的夠資格當台灣總統嗎？

戴瑋姍表示，柯文哲2014年競選市長時，高舉「自由戀愛、婚姻平權」的手舉版，並在競選官網表明支持同性婚姻；2019年訪美演講時卻說「我投票的時候投反對你，可是我允許12萬5千人上街遊行」；2020年柯文哲則在臉書上表示「在同志議題上，我投了廢票」；昨日又在校園演講上再度改口「沒說過投反對票」，甚至反嗆學生「問的人是誰？」，所以柯文哲對婚姻平權的立場到底是什麼？

戴瑋姍質疑，從2014年到2023年，柯文哲在9年內對同婚立場就改口四次，甚至矢口否認自己的言論，然而過去種種發言都有紀錄為證，柯文哲又於今早記者會接受媒體提問同婚態度時，回答「婚姻平權，因為我們是共融社會⋯⋯我對那個看法怎樣，這重要嗎？」。

戴瑋姍強調，身為政治人物，應對於社會的價值有基本的態度，而非迴避質疑不談、態度表裡不一，要求柯文哲應該要向社會大眾說清楚，不要再靠包牌戰術來騙選票了。