民眾黨總統參選人柯文哲主席上午召開少子化政策記者會，民進黨發言人林楚茵表示，蔡英文政府積極提出對策，行政院除編列補助人工生殖的費用，也有完整的「0到6歲國家和你一起養」政策。奉勸柯主席面對少子化，人民期待的是做實事並提出更有建設性的相應政策建議及主張，並少說話，尤其是不要說謊話。

林楚茵表示，面對少子化趨勢，賴清德主席早就主張持續推動0-6歲國家養政策，如果將孩子送到準公共化託兒所或保母，第一胎可拿到8500元、第二胎領到9500元、第三胎可領10500元。

他說，柯文哲主席在關心少子化之前，請不要再講謊話，就像柯主席昨晚校園演講不僅無法提出政策願景，也沒有理性論辯回答學生問題，只會攻擊批評賴清德及民進黨。甚至提問不爽就怒嗆學生，包括過去一連串的說謊案例，柯主席盡是信口雌黃，自相矛盾，「今天的柯文哲打臉昨天的柯文哲」。

林楚茵表示，柯氏謊言可說是罄竹難書，仇女言論更是多如牛毛，根據媒體報導，經以關鍵字在立法院新聞知識管理系統交叉搜尋一大串；有的還能穿越時空打臉自己；顯然說謊成性，請問國人要相信哪一年、哪個時期的柯文哲？