睿生總經理李志聖表示，睿生X光平板感測器解決方案除將技術應用於一般醫療診斷外，更加拓展多元場域應用，跨足非人體醫療檢測場域，包含寵物市場、工業應用領域等。近年寵物市場蓬勃發展，睿生透過深耕X光醫療為基礎，攜手台灣頂尖屏科大獸醫學術專業，成功將創新技術落地於寵物醫療場域。過去睿生與屏科大已合作多年，今日雙方將更深化夥伴關係，除為台灣提供更完善、優質的寵物醫療解決方案外，更加速培育產學研專業人才。

睿生與屏科大自2020年起開始啟動產學合作，今日共有四大亮點成果發表：1、收集累積逾15,000筆Ｘ光影像，建立台灣最大「獸醫AI影像資料庫」；2、透過分析拍攝X光參數與獸醫診斷疾病資訊，建構獸醫「動物病症拍攝參數的標準化」，大幅提升臨床運用與研究；3、「開發獸醫用AI醫學影像分析模型」，透過心臟椎體指數比值(VHS)的AI模型，精準揪出寵物病灶；4、國內首創教科書等級「寵物X光標準擺位指引」，依獸醫師臨床拍攝需求，制訂常用擺位獲取標準醫療影像，以輔助獸醫師診斷。

未來雙方擴大產學合作計畫，包含升級建構「獸醫用AI醫學影像分析模型開發」，輔助獸醫朝向精準醫療趨勢，接軌智慧醫療，開發AI題目如輔助型AI、診斷型AI，包括大腿骨變形程度判斷、關節炎偵測等。另外，優化獸醫界社群平台「Veticle獸醫影像雲平台」，運用科技打造產學研界溝通平台，致力完善獸醫臨床病例知識管理系統。