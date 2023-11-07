台塑(1301)10月合併營收163.63億元，月衰退1.7%、年衰退4.3%。台塑表示，10月營收相較9月衰退主要是因為大陸終端需求不佳，且下游客戶加工外銷訂單減少，十一長假期間加工廠停工約1週，影響出貨量，因此，台塑10月各主要產品銷售量，合計比9月減少1.6萬噸。

南亞(1303)10月合併營收217.2億元，月衰退1.9%、年衰退18.4%。南亞表示，10月化工產品及塑膠加工產品的銷售價、量皆有增加，營收成長；聚酯產品受季節因素影響，營收減少；電子材料產品由於以巴衝突引發通膨疑慮，影響下游電子業的備貨力道，使整體營收下滑。

台化(1326)10月合併營收301.66億元，月衰退2.7%、年衰退0.9%。台化表示，10月PTA、苯酚、丙酮客戶復車提貨增加，合計影響4.9億元；SM自用減少增加外售1.2億元；PIA部分大陸客戶改由台灣供應，影響0.8億元。另外，PS、ABS、OX因油價震盪下游觀望，市況需求不佳減少4.2億元；PX自用增加減少外售2.3億元，惟在售價上，因中東地區武裝衝突、地緣局勢緊張及市場對原油供應中斷預期變化，影響油價震盪下跌，原料成本支撐偏弱，石化塑膠產品行情走跌。

台塑化(6505)10月合併營收649.29億元，月衰退7.7%、年衰退7%。台塑化10月原油煉製量1496.5萬桶，比9月增加24.5萬桶，但受外銷油品船期影響，產品總銷售量1535.3萬桶，比9月減少40.2萬桶；售價方面，10月杜拜原油比9月下跌3.5美元/桶，加上外銷油品對原油價差比9月減少，10月產品平均售價比9月減少6.2美元/桶。烯烴事業部分，10月乙烯產量15.3萬噸，比9月增加0.7萬噸，產品總銷售量39.5萬噸，比9月減少0.6萬噸；售價上，10月全產品平均售價比9月增加6美元/噸，主要受市場供給減少影響，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別增加25美元/噸、1美元/噸及57美元/噸，另裂解汽油平均售價減少29美元/噸。