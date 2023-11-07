雲林縣長張麗善（右）回答民進黨籍議員蔡永富質詢時表示，「我們不能在這個階段選擇忘記，我們應該要記起以前你們所走過的路、說過的話」。（周麗蘭翻攝）

雲林縣議會總質詢今（7日）有3個黨團質詢虎尾鎮可能成為國防部規畫的6個魚叉飛彈營區之一引起譁然，多名議員發表對痛惡戰爭的看法，引起民進黨籍議員不滿怒嗆「民進黨怎麼了」、「民進黨挑釁了嗎」，雲林縣長張麗善答詢時火力全開表示，每人有表達意見的權利，不要只准州官放火不許百姓點燈，「你們以前大賣芒果乾」，今天不容許別人有危機意識或提高警覺，不要選舉到了魚目混珠的言詞讓大家忘了歷史。

國民黨、誠信黨團、民意政團聯合質詢外傳國防部擬於全台6處設立於飛彈防衛系統，以雲林、虎尾為重點營區，議員們呼籲張麗善正視。

縣議員林深質詢張麗善，選舉到了每個參選人都說當選不會引來戰爭包括台獨金孫，她的看法為何？張麗善表示，凡走過留下痕跡，不要換了位置就換腦袋，用愚民政策呼攏民眾，這也是六成民眾希望政黨輪替的原因。

民進黨團議員洪如萍質詢反嗆，不要選舉的時候就說民進黨要挑起戰爭，認同國家有很困難嗎？民進黨有說要戰爭嗎？民進黨有去挑釁嗎？縣議員蔡永富要求張麗善回答「怎樣才能不戰爭？」

張麗善答覆，她是在答詢3個黨團的質詢而表達她的立場，看到以巴戰爭、俄烏戰爭大家都怵目驚心，身為議員要為民喉舌，每一個人都代表民意，不要只准州官放火不准百姓點燈，想想「你們以前大賣芒果乾或是意識型態，以前你們所做過、所說過的話」，今天不容許別人有危機意識、或是提高警覺、或是提醒兩岸應該要和平。

張麗善說，她站在縣長的身分保護雲林鄉親的安全提出意見，是名正言順的站在民眾的立場說明，她講的是大多數人的意見，就是要兩岸和平、國際穩定。

蔡永富議員又質詢，民進黨本身也不愛戰爭，戰爭很恐怖，「又不是我們要去打他，我們有人丟一顆石頭丟到大陸嗎，飛機是他來的，我們有一次飛去那裡嗎？欺負我們家裡的長輩、妻兒，我們要悶不吭聲是嗎？」

張麗善回應，看到鄰居或夫妻吵架應該勸合不勸離，至少不要去添油加醋、挑釁，讓雙方有一個理性溝通，兩岸才能有理性的平等對待，凡走過必留痕跡，這些事實都有一些呈現，也有一些紀錄，「我們不能在這個階段選擇忘記，我們應該要記起以前你們所走過的路說過的話」民眾也要去檢視，不能因為選舉換了位置換了腦袋，就用一些魚目混出的言詞讓百姓忘記這一段歷史，民眾還是會用智慧來判斷的。