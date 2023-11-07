藍白合動向備受關注，有報導今（7）日指出，高雄市前市長韓國瑜先前在與民眾黨總統參選人柯文哲會面時，當面向他說「沒侯柯配就是侯韓配」，遭柯否認。對此，民眾黨副秘書長許甫透露，韓國瑜與柯文哲的關係相當好，「電話什麼的可能都會溝通」，因此，若雙方討論時認定，「侯韓配」有可能成局，柯搞不好就會說出來了。

根據《鋒燦新聞網》今揭露，韓國瑜在上月與柯文哲見面時，針對藍白合議題曾表示「如果沒有侯柯配，就是侯韓配」。而柯文哲今召開記者會時回應，韓國瑜從未當面向他提過這件事。

許甫今在民眾黨網路節目《民眾之聲／眾亮集》透露，柯文哲與韓國瑜之間的溝通，不是僅有會談，不管有沒有見到面，2人「電話什麼的可能都會溝通」。因此，許甫研判，正是因雙方溝通沒有障礙、柯文哲認為韓國瑜不需要講假話，大家在討論大局時若認定，「侯韓配」有可能成局，搞不好他就會講出來了。

節目來賓、前立委郭正亮也指出，他沒有看出韓國瑜當副手的意願，因為韓其實很賣力地在幫侯友宜造勢，是個忠貞的國民黨員，同時，他是個想做事的人，而一旦當了副手，「要怎麼去做事？」