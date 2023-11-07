可成表示，十月營收相較上月及去年同期下滑，主因終端需求持續疲弱、品牌客戶新舊機種交替空窗期所致。時序趨近年底，觀察供應鏈庫存已漸恢復健康水平，但企業收益欠佳加上嚴控成本，延宕商務換機潮；經濟前景未明、通膨壓力尚存則壓抑消費者汰換新機動力。
整體而言，可成認為第四季營運依舊充滿挑戰。展望2024年，預期品牌客戶高階消費機種將於第一季開始量產，可望挹注公司成長動能；因應Windows 11升級，商務需求亦有望自2024下半年~2025年逐步回升。
可成(2474)公布十月份集團合併營收為新台幣10.93億元，月減7.8%、年減60.7%；累計前十月集團合併營收為新台幣158.6億元，年減33.8%。
可成表示，十月營收相較上月及去年同期下滑，主因終端需求持續疲弱、品牌客戶新舊機種交替空窗期所致。時序趨近年底，觀察供應鏈庫存已漸恢復健康水平，但企業收益欠佳加上嚴控成本，延宕商務換機潮；經濟前景未明、通膨壓力尚存則壓抑消費者汰換新機動力。
整體而言，可成認為第四季營運依舊充滿挑戰。展望2024年，預期品牌客戶高階消費機種將於第一季開始量產，可望挹注公司成長動能；因應Windows 11升級，商務需求亦有望自2024下半年~2025年逐步回升。
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