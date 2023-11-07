新生兒人數逐年探底，2024總統參選人所提出的少子化政策也格外引發關注。《中時新聞網》整理了民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜以及民眾黨參選人柯文哲所拋出的政策，供讀者參考。

民進黨總統參選人賴清德。（資料照，曾薏蘋攝）

賴清德：

一、逐步增加公共化比例，讓0-3歲家外送托率達到OECD國家水準（36%）。

二、增加0-2歲托育費用補助，以第一胎為例，使用公托者補助提升至7000元（增加補助1500元），使用準公共托嬰及保母服務者補助提升至1萬3000元（增加補助4500元）。

三、政府支持人力推動公共化幼兒園寒暑假服務、延長平日托育時間、增加定點臨托服務場所。

四、保障托育及教保員薪資，並調降師生比。

五、實施彈性育嬰假，鼓勵企業增設附設園所。

民眾黨總統參選人柯文哲。（黃世麒攝）

柯文哲：

●宣示將於行政院成立「人口發展委員會」，由於少子化問題涉及不同部會，如教育部、衛生福利部、勞動部等，需要建立溝通平台使政府分工合作，並結合跨部會資源統合政策解決問題。

●體貼育兒父母需求，減輕家庭育兒負擔：

主張政府將提供懷孕婦女「好孕補助金」5萬元，只要孕期滿三個月即可請領，每生育一位新生兒後更有10萬元養育津貼。

●友善生養環境：

主張增設公立幼托機構，提供父母多元托育及臨托服務，並提供區域化的服務增加彈性。

提升公立幼托教師及人員薪資，提高幼托就業環境品質。

將育兒家庭五歲以下每胎減稅12萬的福利，直接加碼延長至12歲。

●法規面：

產假天數應逐年調整延長，以增加至10周為目標，最終達到接軌國際14周標準。

全力打造貼心職場環境，保障婦女產後回歸原職或提供工作多元選擇、政府將提供租稅優惠鼓勵企業設置托育場所，並提供彈性或遠距工作方式。

●育兒家庭居住福利：

提供首次購屋育兒家庭8至9成低利房屋貸款，由政府吸收前三年利息、以及每月提供每戶6000-8400元的租金補貼和優先入住社會住宅等，讓年輕人敢婚敢生。

●「落實女性身體自主權」主張：

承諾台灣民眾黨將率先推動修法，解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法，以完善管理，既能保護代孕者的權利、也能兼顧委託方之權益及新生兒健康，協助不孕家庭圓夢。

●鼓勵更多友善育兒的好點子：

柯文哲主張由行政院提撥百億專款，建立友善生養計畫的縣市模範區，創立友善結婚、懷孕、生育、托嬰的環境示範區，再進一步推動至全國，提升生養環境品質。

國民黨總統參選人侯友宜。（資料照,陳怡誠攝）

侯友宜：

●補助凍卵，保障生育：

經醫療評估，30到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元，預估補助3萬人，預算9億元，經費不足再增補。為投資台灣的未來，也要成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保。

●提高育嬰留職停薪補貼：

現行6個月份的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成調至投保薪資全薪，新增兩成由政府加碼補貼，減輕家庭育兒的經濟壓力，受益人數近9萬人。

●3胎家庭房屋補貼：

第3胎以上的家庭，夫妻一生一次100萬元補貼，可用於購屋、換屋頭期款以及租屋使用，並設排富條件，綜合所得稅率未達30%，名下不得有房產，或換屋重購者得一屋換一屋。

●「0-6歲國家養」：

選擇就讀公立托兒所、公立幼兒園，包括準公托和非營利學校，一律免費；就讀私立學校者，每人每月可獲得1萬元補助。