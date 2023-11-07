民進黨議員朱正軒上周針對李全教對他勒脖恐嚇一事，提出妨礙自由、恐嚇、傷害等告訴。(曹婷婷攝)

台南四選區立委參選人李全教，日前被民進黨市議員朱正軒指控勒脖恐嚇，並報警提告，李全教7日強調已提誣告，「相關單位請公布監視器畫面」；他也針對朱正軒發放物資已涉幫立委參選人林宜瑾賄選，呼籲檢方偵辦。朱正軒反擊，批李全教不願面對暴力恐嚇等爭議，欲蓋彌彰，更以不實指控扼殺公益愛心，用意在於掩飾自己的黑金暴力與雙重涉賄。

李全教今天在永康區競選總部邀集無黨籍議員林冠維、周奕齊及國民黨議員蔡宗豪、李中岑一起發表推動「吹哨者保護法」政見，為勇敢揭弊的人建立整體與完整規範，展現社會正義。

李全教也針對有人檢舉林宜瑾競選團隊朱正軒發放公益物資，但領取物資者卻是不特定對象，已涉及賄選。他提到，一般公益活動領受者是造冊列案中低收入戶，屬於特定對象，而非隨機給予，他還舉出，以往也有議員以慈善會名義發放物資，最後被判有罪，呼籲檢方查辦。他也反問，「如果這不涉及賄選，我可否也比照辦理？」

朱正軒強調，在地里長已行善多年，每月都主辦1、2次愛心物資發放，之前他也曾到場協助整理蔬菜，出於響應公益行善的心態，捲起衣袖一起來，卻被國民黨大作文章，斥責這是惡劣抹黑指控，更玷汙地方里長及民眾善心。

朱正軒說，李全教競選團隊骨幹、前辦公室主任林燕祝議員，經常性發放物資，包含防蚊液、殺蟲劑及白米等，如今卻抹黑地方里長公益善行，令人遺憾。

李全教另也針對連日遭指「勒脖恐嚇」表示，律師已去調閱監視器影像也製作筆錄，他說，當天與朱正軒接觸只是「簡單互動」，卻被引導成暴力事件，試圖影響選舉，他已對朱提起誣告，質疑朱正軒演很大，幕後可能有藏鏡人在指導，希望立刻公布監視器畫面。

朱正軒則強調，這場暴力事件影像攸關公共利益的維護，應屬得適度公開或揭露內容，且雙方當事人都明確要求公開，顯已無個資疑慮，他說，李全教將他脖子抓住、下壓，接著用手臂架著、拖動，都是事實，何來誣告之說？呼籲市府揭露關鍵畫面，回應人民知情的權利。