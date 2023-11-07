高雄市一名22歲陳姓男子開車載4名友人，闖紅燈，被巡邏員警發現上前攔停，駕駛經警方實施酒測，酒測值達0.51毫克。（圖／警方提供）

高雄市一名22歲陳姓男子開車載4名友人，行經鼓山區明倫路時高速闖紅燈，被巡邏員警發現上前攔停，陳男拒檢逃逸，警方尾隨其後。最後停靠路邊，駕駛及乘客意圖步行逃逸被警方攔下，駕駛經警方實施酒測，酒測值達0.51毫克，顯已涉犯公共危險罪，當場將陳男移送法辦，另依道路交通管理處罰條例舉發違規。

警方表示，前（5）日深夜，鼓山分局龍華所警組擔服巡邏勤務時，巡邏至明倫路口時，見一台自小客車急駛闖紅燈，立即上前盤查。自小客駕駛首先假意配合盤查，隨即加速逃離，警方見狀立即尾隨該車，最後在路口轉彎處見該車停放路旁，車上人員意圖步行逃離。員警立即攔下駕駛陳男及其友人，陳男坦承自己因喝酒才會跑，而現場同車友人亦不斷斥責陳男「就跟你說我們坐車就好！」最終經警方實施酒精濃度檢測，酒測值高達每公升0.51毫克依法送辦。

經了解，陳姓男子與好友一同聚餐飲酒，心存僥倖自認精神狀況尚可，打算載送好友返家。同車友人多次拒絕並勸其一同搭乘代駕，但陳男貪圖方便堅持要開車載送，然而法網恢恢，疏而不漏，沒想到還是被警方查獲，依公共危險罪送辦， 而陳男除面臨刑責外，依所觸犯道路交通管理處罰條例：拒檢逃逸、闖紅燈、危險駕駛、未繫安全帶等交通違規，警方亦當場掣單告發，總計最高可處新臺幣192,900元 ；同車友人也面臨最高15,000元罰鍰。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，警方將持續取締酒後駕車，堅決「酒駕零容忍」的執法態度，呼籲用路人切勿心存僥倖，以身試法。

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