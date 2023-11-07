英特爾今日舉辦「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，基辛格親率高層來台參與，說明AI發展藍圖願景，下午則接受媒體聯訪。媒體對此提問，由於生成式AI已成為炙手可熱的當紅炸子雞，是否擔心未來可能因過熱而泡沫化？

基辛格對此表示，生成式AI目前確實處於「熱中之熱」的巔峰時期，但他個人認為AI早已超越50年來歷經的寒冬，現在已見到各種使用案例出現，意即認為AI將經歷多次創新周期，會有新的語法、模型突破及演算法出現。

基辛格認為，隨著各種應用領域出現，AI確實將面臨許多挑戰，像如何保障隱私、法律如何監管等問題。不過，就他個人而言，認為AI發展已從訓練階段進入推理及部署階段，將是未來發展重心，隨著開始將AI推理及功能建構到平台中時，AI化應用程式就會實現。

基辛格表示，AI發展確實會出現熱度周期，但未來還會看到更多突破，對他而言，更重要的是如何使用AI。AI目前已在許多領域成為主流，像英特爾馬來西亞廠基於維護設備，藉由AI在產線中進行檢查及缺陷檢測，成為工廠應用的一部分。