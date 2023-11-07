【全程字幕】藍白合卡關！「侯韓配」在基層呼聲高成備案？ 侯友宜回應了 @ChinaTimes

2024總統大選，藍白總統整合瀕臨破局，外界也關注藍白合無望後，國民黨總統參選人侯友宜是否會搭檔前高雄市長韓國瑜參選，今(7日)有媒體透露，韓國瑜上月9日與柯文哲見面時便表示，如果沒有「侯柯配」，就是「侯韓配」。對此，侯友宜今日下午回應，韓國瑜是他的老朋友，韓國瑜一生為中華民國而努力，他們有很多的信念跟想法一致，會一起加油努力。

《鋒燦新聞網》今獨家報導，韓國瑜上月與柯文哲會面時表示，「若沒有侯柯配，就是侯韓配」的組合。不過柯文哲、韓國瑜辦公室都回應沒有此事。

侯友宜今(7日)下午到桃園出席不動產仲介同業公會造勢活動，受訪時也被被媒體問及，有沒有可以跟韓國瑜做搭檔「侯韓配」？侯友宜表示，韓國瑜是他的老朋友，韓國瑜一生為中華民國而努力，「我對他很多的中心的信念，我們的想法都是一致的，我們會一起加油努力。」

對於是否會開始拚棄保的打算，侯友宜表示，他永遠堅定走自己的路，會結合共同的理念，大家一起拚，贏回中華民國，保衛台澎金馬這塊土地的人民安全。

對於柯文哲今說，藍白彼此有共識的層面還是很多，只差一個總統選舉，就順其自然，沒有期限。侯友宜則回應，藍白合最大的共識就組成最強的團隊，大家有共同的理念和想法，才能夠並肩作戰。