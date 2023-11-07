日本豐田公告財報顯示，今年第2季起豐田營運開始回溫，新車出貨量加速成長，第3季持續增溫，營業利益比去年同期成長155.6％至1.44兆日圓（約95.2億美元），今年連續2季度單季營業利益均突破1兆日圓，同時也是首家營業利益突破1兆日本企業。日本豐田也宣布調高全年財務獲利預測5成，顯示在終端消費需求強勁，零組件供給鏈改善情況下，日系汽車銷售狀況一片看好。

此外，日本豐田今年4-9月全球銷量較去年同期成長9.1％至517萬台；電動化車款全球銷量較去年同期大增38.1％至182萬台，其中，純電電動車銷售量較去年同期大幅成長6倍。

IKKA-KY今年第3季業績隨著日本豐田營運屢創新高，目前IKKA陸續與車廠開發多項電動車用散熱機構件，且配合日本豐田產品需求，日本名古屋第三工廠將在明年上半年投入生產，除針對現有產品擴充產能外，前述開發中各項電動車相關冷卻散熱模組、煞車回充能源系統等下一代電動車零組件預計2025年底到2026年陸續出貨，將帶動公司業績另一波的動能。而子公司日本Sol-Plus也陸續接獲日本電動車電子零組件的訂單，看好明後年的營運。