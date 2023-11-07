【全程字幕】藍白合卡關！「侯韓配」在基層呼聲高成備案？ 侯友宜回應了 @ChinaTimes

藍白合對於對於共推總統候選人仍未達成共識，外傳若「侯柯配」破局，前高雄市長韓國瑜將與侯友宜組成「侯韓配」，對此國民黨總統參選人侯友宜今天說，韓國瑜是他的老朋友，兩人都是為中華民國而努力，對他的很多中心信念，想法都是一致的，會一起加油努力。

對於前立委沈富雄提到「棄柯保侯」已經啟動，因為侯柯民調拉開，柯文哲支持者跑到侯友宜這邊，是否有拚棄保的打算，侯友宜則回應，他永遠堅定走自己的路，會結合面對共同的理念，大家一起拚贏回中華民國，保衛台澎金馬這一塊土地人民的安全。

民眾黨總統參選人柯文哲今天也說，藍白合有共識的地方很多，只差在總統選舉沒共識，侯友宜則說，藍白合大家最大的共識，就是組成最強的團隊，大家有共同的理念和想法，才能並肩作戰。對於柯不只堅持全民調，還要手機市話各半，看似只想選擇對自己有利的方式，侯則表示，如果這件事只是傳聞，這部分不予評論，自己現在只會全力衝刺選舉。

藍營小雞擔心藍白布合作，國民黨高雄市要參選立委的李明璇開出第1槍，公開歡迎柯文哲幫她站台，甚至郭台銘要來也歡迎。對此侯友宜則說，黨有黨的相關規定，相信黨員會遵守。