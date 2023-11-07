味全龍拿莫・伊漾生涯首次參加「台灣大賽」，但前2戰擔任開路先鋒不僅沒有安打還吞下6次三振，G3棒次往後調整到第8棒，總教練葉君璋表示，前2戰看起來他有點太想表現反而影響到打擊策略，希望棒次調整後不要太緊張，也不要給自己太大壓力。

拿莫坦言，生涯首次打總冠軍賽真的緊張，前2場比賽太緊張又想表現，導致想太多、動作沒有到位，「前2場打完後也比較知道總冠軍賽的感覺，現在就把該做的更簡單化，在比賽中表現出來。」

棒次往後調整，拿莫認為心情上都是相同的，都是想要為球隊贏球，不會因為改打第8棒而放鬆，「要趕快調整好幫助球隊。」昨天龍隊球員有到球場自主練習，拿莫也抓緊時間與教練討論，希望能趕快找回下半季尾聲時的感覺。

昨天自主練習時，教練團讓球員們講出前2戰打完的感受與想法，拿莫對吉力吉撈・鞏冠的一席話最有印象，「他說：『你看到的時候就來不及了』，意思是要我們要準備好，不要後悔，但如果結果不好也不要一直去想，打好打壞要馬上準備下一次。」

拿莫也有跟隊友說說話，希望大家能找回下半季尾聲與統一獅爭全年第一時的感覺，「不是說現在沒有，但那時候大家都很渴望幫助隊友，期待下一棒，想創造很好的進攻給隊友。」