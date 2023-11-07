警方查扣選物販賣機台IC板、骰子台、藍芽喇叭、點鈔機、數幣機及現金23萬等證物。（永和警分局提供）

新北市永和區林森路某選物販賣店遭民眾檢舉，疑似涉及賭博，永和警分局蒐證後，5日前往查緝，逮捕王姓負責人、陳姓員工及5名賭客，查扣不法所得23萬元，選物販賣機台IC板等證物，訊後依法送辦裁處。

警方調查，王男經營位於林森路的選物販賣店，提供彈跳台、骰子台等讓民眾遊玩，經長期蒐證，發現該處設有暗門，店內擺有違法改裝的機台，可兌換現金賭博，即向新北地檢署聲請搜索票。

警方表示，民眾投入10元，若夾中藍芽喇叭，即可兌換現今700元；另王男改裝骰子台，同樣投入10元，依指示骰中「全紅」、「全黑」、「全大」、「全小」、「3至9同點」，可獲得3百元至5萬元不等現金。

警方5日執行搜索，逮捕王姓負責人、陳姓員工及5名賭客，查扣選物販賣機台IC板、骰子台、藍芽喇叭、點鈔機、數幣機及現金23萬等證物，訊後王、陳2男依賭博罪移送偵辦，5名賭客則依社會秩序維護法裁處。